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П’ятниця, 27 Жовтня

Бомбардування в Херсонській області: ЗС Росії завдали 24 авіаційних удару

ЗС РФ завдали по Херсонській області 24 авіаційних удари.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації завдали по Херсонській області 24 авіаційних удари. Використовувалися авіабомби, які стали частою зброєю для російських збройних формувань, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Олександра Прокудіна.

“Окупаційні війська Російської Федерації продовжують атакувати Херсонську область. Вони так само використовують для цього авіаційні бомби. Починаючи з сьогоднішньої півночі ворожі солдати атакували з використанням авіаударів 24 рази”, – заявив Олександр Прокудін.

Також він повідомив, що 4 населені пункти Бериславського району опинилися під ударом Збройних Сил Російської Федерації.

Він додав, що крім авіаційних бомб Росія використовувала у своїх цілях дронів, з яких скинула вибухівку.

Прокудін раніше повідомляв про атаки по Херсонській області.

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