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П’ятниця, 27 Жовтня

Атака зверху: дрони з Aliexpress завдали удару по Україні

Російські дрони з двигунами з Aliexpress атакували Україну.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Під час проведення атак по українській державі 22 жовтня 2023 року Збройні Сили Російської Федерації використали два дрони. Конкретний тип і модель зараз не вдалося впізнати, повідомляє “Преса України“.

Юрій Ігнат повідомив, що українські розвідники проводять операцію з упізнання двох нових дронів Збройних Сил Російської Федерації. Вже помічені уламки бойової техніки, проте щодо них зараз нічого сказати неможливо.

Розвідники встановили зразкову конструкцію техніки. Двигуни для безпілотних літальних апаратів куплені на AliExpress. Як стверджується, цей випадок не перший, коли двигуни беруться з китайського торгового майданчика.

Проте українська армія попереджає, що ці безпілотники продовжують бути вкрай небезпечними.

Через атаки російськими дронами Румунія готується до боротьби.

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