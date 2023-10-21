Актуально
Підписатися
Субота, 21 Жовтня

Нова атака російських військ: загинув чоловік, жінку поранено у Кривому Розі

Збройні Сили Російської Федерації завдали нового удару по Кривому Розі.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації завдали нового удару по Кривому Розі. Пригода почалася 20 жовтня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сергія Лисака.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив про нову атаку з боку російських солдатів. Він стверджує, що в ході атаки загинув один чоловік віком у 60 років, а також поранена жінка віком у 57 років. Наразі жінка госпіталізована. Її стани лікарі фіксують як тяжкий.

“Через ворожу атаку так само почалася пожежа, яку, на щастя, нашим фахівцям уже вдалося загасити. Наслідки дій Збройних Сил Російської Федерації наразі уточнюються”, – заявив Сергій Лисак, відповідаючи на питання преси.

Збройні Сили РФ продовжують атаки на двох фронтах.

Post Views: 21

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.