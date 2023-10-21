Нова атака російських військ: загинув чоловік, жінку поранено у Кривому Розі

Збройні Сили Російської Федерації завдали нового удару по Кривому Розі. Пригода почалася 20 жовтня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сергія Лисака.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив про нову атаку з боку російських солдатів. Він стверджує, що в ході атаки загинув один чоловік віком у 60 років, а також поранена жінка віком у 57 років. Наразі жінка госпіталізована. Її стани лікарі фіксують як тяжкий.

“Через ворожу атаку так само почалася пожежа, яку, на щастя, нашим фахівцям уже вдалося загасити. Наслідки дій Збройних Сил Російської Федерації наразі уточнюються”, – заявив Сергій Лисак, відповідаючи на питання преси.

Збройні Сили РФ продовжують атаки на двох фронтах.