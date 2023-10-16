Запоріжжя під обстрілом: Росія атакує з використанням ракет

Збройні Сили Російської Федерації вночі 15 жовтня атакували Запоріжжя. Російські військовослужбовці атакували Україну з використанням ракет, ймовірно моделі С-300, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Запорізької ОВА.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про нову атаку з боку російських збройних сил. Атака припала на ніч, ймовірно, з використанням С-300. Обстріли Російської Федерації частково зруйнували об’єкти запорізької інфраструктури та ініціювали пожежу.

Секретар Запорізької міськради також підкреслив, що після ударів ЗС РФ громадяни Запоріжжя почали повідомляти про пошкодження вікон у своїх будинках. Він запевняє, що проблеми станом на ранок вже усунуті.

Мирне населення Миколаївки постраждало внаслідок однієї з атак ЗС РФ.