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Запоріжжя під обстрілом: Росія атакує з використанням ракет

Збройні Сили Російської Федерації вночі 15 жовтня атакували Запоріжжя.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації вночі 15 жовтня атакували Запоріжжя. Російські військовослужбовці атакували Україну з використанням ракет, ймовірно моделі С-300, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Запорізької ОВА.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про нову атаку з боку російських збройних сил. Атака припала на ніч, ймовірно, з використанням С-300. Обстріли Російської Федерації частково зруйнували об’єкти запорізької інфраструктури та ініціювали пожежу.

Секретар Запорізької міськради також підкреслив, що після ударів ЗС РФ громадяни Запоріжжя почали повідомляти про пошкодження вікон у своїх будинках. Він запевняє, що проблеми станом на ранок вже усунуті.

Мирне населення Миколаївки постраждало внаслідок однієї з атак ЗС РФ.

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