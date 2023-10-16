Захист від зимових загроз: Україна орендує ППО на період опалювального сезону

Українська держава бере в оренду системи протиповітряної оборони. Це зроблено для того, щоб на період опалювального сезону захист України набув більш високих показників, повідомляє “Преса України“.

“Практика взяття в оренду систем протиповітряної оборони для нас не нова. Ми вже її використовували раніше. Зрозуміло, що кожна держава дбає про захист самої себе в першу чергу. Ніхто просто так свої системи протиповітряної оборони не віддасть іншому”, – повідомив Юрій Ігнат. .

Також він додав, що ППО прийматиме величезне значення для захисту України в опалювальний сезон. Він посилався на досвід попередньої зими, коли Збройні сили Російської Федерації активно атакували критичну інфраструктуру України. Також він підкреслив, що не говоритиме які країни надали свої системи ППО в оренду.

Українське ППО вже збивало російські дрони.