Порятунок флоту важливіший за блокування: Росія змінює пріоритети в Криму

Російська Федерація побоюється загрози втрати Чорноморського флоту. Ризик того, що російська держава втратить свої кораблі змушує Кремль припинити блокування експорту українського зерна, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Розвідувальні служби повідомляють, що після інцидентів з ракетами в серпні, а також вересні російська держава подвоїла захист Чорноморського флоту. Російська Федерація провела зміну базування своїх кораблів, а також підводних човнів для того, щоб убезпечити їх від можливих “прильотів”.

Крім цього, Російська Федерація змушена захищати і повітряний простір, так як дрони Збройних Сил України контратакують ЗС РФ так само з неба. Ризик подальших атак Чорноморського флоту перевищує бажання блокування українського експорту зерна.

Нагадуємо, що Польща допомагає Україні з експортом зерна.