Новий поворот у Криму: Росія готується до масової мобілізації на 2500 осіб

“Адміністрація” Збройних сил Російської Федерації на території півострова Крим планує провести мобілізацію. У планах “адміністрації” 2500 осіб, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву отримав інформацію про підготовку мобілізаційних процесів у Криму. Збройні Сили Російської Федерації планують поповнити свої ряди 2500 людьми. У планах уточнюється, що досягти поставленої мети планується протягом поточного року.

Мобілізаційний план вже перебуває на розробці “відділом підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату республіки Крим”.

Також уточнюється, що заклик громадян Криму та інших тимчасово окупованих територій України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Жителі Алчевська також потрапили під загрозу мобілізації.