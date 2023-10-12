Актуально
Підписатися
Неділя, 15 Жовтня

Формат ‘Рамштайн’: Обговорюються українські потреби десятиліття

На "Рамштайні" порушили питання потреб України у довгостроковій перспективі.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

У рамках проведення засідання формату “Рамштайн” розпочалися обговорення українських потреб у межах майбутнього десятиліття. Мається на увазі коаліція можливостей, що допоможе державі у майбутньому, повідомляє “Преса України“.

Ллойд Остін повідомив, що обговорювалося на засіданні “Рамштайну”.

“Ми зараз вели розмову про те, які потреби має українська держава, і які відчуватиме найближчі десятки років. Ми говоримо про коаліцію можливостей, як її назвали, вона допоможе Україні в отриманні можливостей для стабільного майбутнього”, – заявив Ллойд Остін.

Також він зазначив, що елементи даного політичного об’єкта вже сформовані. Це підтримка інформаційних технологій України, розмінування, а також розвиток бойової авіації.

На “Рамштайні” так само було ухвалено рішення щодо світової безпеки.

Post Views: 64

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.