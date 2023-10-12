Формат ‘Рамштайн’: Обговорюються українські потреби десятиліття

У рамках проведення засідання формату “Рамштайн” розпочалися обговорення українських потреб у межах майбутнього десятиліття. Мається на увазі коаліція можливостей, що допоможе державі у майбутньому, повідомляє “Преса України“.

Ллойд Остін повідомив, що обговорювалося на засіданні “Рамштайну”.

“Ми зараз вели розмову про те, які потреби має українська держава, і які відчуватиме найближчі десятки років. Ми говоримо про коаліцію можливостей, як її назвали, вона допоможе Україні в отриманні можливостей для стабільного майбутнього”, – заявив Ллойд Остін.

Також він зазначив, що елементи даного політичного об’єкта вже сформовані. Це підтримка інформаційних технологій України, розмінування, а також розвиток бойової авіації.

На “Рамштайні” так само було ухвалено рішення щодо світової безпеки.