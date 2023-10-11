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Четвер, 12 Жовтня

Загроза з неба: Росія готується до використання дронів проти України

Росіяни планують розпочати виробництво БПЛА на території під окупацією.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Громадяни Російської Федерації планують розпочати виробництво безпілотних літальних апаратів для ведення військових дій на тимчасово окупованих територіях. Повідомляється, що до цього також залучатимуть російських дітей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Івана Федерова.

Іван Федеров повідомив про підготовку Російської Федерації до збільшення загального обсягу дронів, які використовуватимуть Збройні Сили Російської Федерації проти української армії.

“Росіяни вже зробили анонс складання дронів бойового типу на тимчасово окупованих теєріторіях України. Вони залучають до цього і дітей, ховаючись за їх спинами, і цивільного населення тимчасово окупованих територій”, – заявив Федеров.

Також він додав, що на території Запорізької області вже створено міні-виробництво дронів.

Нагадаємо, що до війни з дронами готується навіть Румунія.

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