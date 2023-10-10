Солідарність з Україною: США готові виділити величезний пакет допомоги

Конгрес Сполучених Штатів Америки має намір передати українській державі новий пакет допомоги. Підтримка України складатиме 100 мільярдів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Wall Street Journal.

Видавництво The Wall Street Journal повідомило про те, що обидві партії Сполучених Штатів Америки у державному конгресі планують передати Україні новий пакет допомоги. Сенатори погодилися в тому, що найефективніше буде передати один великий пакет підтримки чим безліч дрібніших.

Цей пакет допомоги може бути прийнятий 16 жовтня 2023 року. Також можливо, що його приймуть протягом 17 листопада, коли припинить свою актуальність законопроект про тимчасові витрати в США.

Загальний розмір пакету підтримки передбачається як 100 мільярдів доларів.

Раніше конгрес США схвалив покупку Javeline України.