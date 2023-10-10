Безпілотні атаки: Російська армія випустила 35 ‘Шахедів’ по Україні

Російська армія випустила територією української держави 35 “шахедів”. Атака сталася вночі 10 жовтня 2023 року, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм Повітряних сил ЗСУ.

Збройні Сили Російської Федерації атакували Україну з Чауда, що знаходиться у Криму. Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про точну кількість безпілотних літальних апаратів, випущених Україною. Вони повідомили про 35 “Шахедів”.

Сили протиповітряної оборони України змогли ліквідувати більшу частину військової техніки. Вдалося збити 27 одиниць дронів Російської Федерації.

Збиття відбулося на території кількох областей української держави. Херсонській, Одеській та Миколаївській.

Тим не менш, повідомляється так само про те, що дронам вдалося пошкодити українську логістичну суб інфраструктуру, що ускладнить деякі процеси в державі.

Наголошується, що мирні громадяни не постраждали протягом російських атак.

Раніше стало відомо, як Україні допоможуть країни-партнери.