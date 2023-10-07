Шведська підтримка України: 2,2 мільярди крон для зміцнення оборони

Шведська держава готується до того, щоб відправити Україні новий пакет допомоги у військовому плані. Сума нового пакету становитиме 2,2 мільярда крон, повідомляє “Преса України“.

Швеція планують передати українській державі пакет допомоги розміром у 199 мільйонів доларів. Він стане за рахунком 14-м. Уряд України висловив подяку за активну участь Швеції в актуальних подіях та підтримку України.

З початку воєнних дій Швеція приймає сильну позицію на стороні України, періодично надсилаючи різні пакети військової допомоги.

Уряд також дав розпорядження про аналіз можливості шведської держави відправити українській армії винищувачі моделі Jas Gripen для посилення ВПС.

Британія також простягла руку допомоги українській державі.