Київ готується до зими: Усі системи працюють, незважаючи на загрози з-за кордону

Влада столиці української держави спільно з комунальними службами підготувала Київ до наступної зими. Опалювальний сезон для Києва не повинен викликати великих труднощів, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм Віталія Кличка.

Мер Києва повідомив про те, що Київ підготовлений до наступного опалювального сезону, незважаючи на можливі акти агресії з боку Збройних Сил Російської Федерації.

“Навіть в умовах, в яких ми знаходимося зараз, невизначених умовах, місто виконало всі підготовчі процеси”, – заявив Віталій Кличко.

Також лідер Києва додав, що під час підготовки до цієї зими столиця України усунула понад 3 000 пошкоджень на мережах, які були залишені російськими збройними силами.

Також Кличко назвав ціни на проїзд для українців.