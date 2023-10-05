Загадкова активність: Найманці ‘Вагнера’ збільшують сили в Білорусі

Найманці військової компанії Євгена Пригожина, “Вагнера”, продовжують процеси дислокації у Могилівській області білоруської держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал “Беларускі Гаюн“.

“Беларускі Гаюн” повідомив про те, що “Вагнер” не планує припиняти знаходиться на території Білорусі. Моніторинг переміщень представників приватної військової компанії показав, що на території табору в Цілі знаходиться приблизно 1 400 одиниць техніки військового призначення, що належить ПВК “Вагнера”. Серед них відзначаються легкові автомобілі, вантажні автомобілі, броньовані автомобілі моделі “Щука”, фури, тягачі, автобуси ПАЗ, а також техніка будівельного призначення.

Цей список техніки надає приватній військовій компанії “Вагнера” великі можливості у майбутніх маневрах.

Нагадаємо, що раніше “Вагнер” знайшли собі нового спонсора.