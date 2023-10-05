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Четвер, 5 Жовтня

Обхід санкцій: Канада відчиняє двері для бізнесу з Росією

Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Канадський уряд почав видавати дозволи спеціалізованого спрямування. Вони дозволяють місцевим компаніям провести обхід економічних санкцій проти країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Devoir.

Видавництво Le Devoir повідомило про плани уряду Канади щодо економічних санкцій, спрямованих на Російську Федерацію. Канада дозволить кільком компаніям проводити обхід цих обмежень. Це стосується будівничої та геологорозвідувальної сфер економіки.

Також опубліковано список експорту та імпорту Канади.

Канада експортувала до РФ інкубаційні яйця в 8 мільйонів доларів, вакцини, сівалки та машини для розсади.

Імпортувала Канада шини гумового типу, дошки з бамбука, а також 7 мільйонів авіаційного обладнання.

Нагадаємо, що Європа продовжує затягувати гайки санкціями.

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