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Субота, 30 Вересня

Пропагандистська виставка ‘Росія’ у Москві: ілюзія “світової підтримки”

РФ готується до пропагандистської виставки великих масштабів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація здійснює підготовчі заходи щодо пропагандистської виставки великих масштабів. Вона буде спрямована на створення образу підтримки з боку всього світу в окупації України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

У листопаді російські пропагандистські служби планують відкриття у Москві виставку “Росія”. Вона триватиме до середини квітня 2024 року. Вона буде націлена на те, щоб легалізувати окупацію української держави країною-агресором.

Також доступ до цієї виставки буде і в онлайн режимі. Ця версія виставки буде англійською мовою і матиме інтерактивні активності специфічного характеру, наприклад гру в “вгадай місто по фотографії”.

Один із російських пропагандистів потрапив під обстріл.

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