Ліквідація пожежі в Івано-Франківську: ДСНС завершили місію після вибуху

Рятувальні служби успішно знищили пожежу, що виникла на території під Івано-Франківськом. Пожежа сталася після вибуху нафтопроводу, повідомляє “Преса України” із посиланням на ДСНС України.

Державна служба надзвичайних ситуацій доповіла про завершення місії щодо ліквідації пожежі після вибуху під Івано-Франківськом. О 17:54 рятувальні групи змогли ліквідувати наслідки вибуху та витоку різних нафтопродуктів, які надалі спалахнули, створивши катастрофу.

Пригода сталася поряд із селом Стримба, вона знаходиться у Надвірнянському районі України.

ДСНС також надали дані про те, що внаслідок події постраждало щонайменше шестеро цивільних, серед них зафіксовані діти. Усіх успішно госпіталізували.

Раніше було зафіксовано пожежу в будівлі Червоного Хреста.