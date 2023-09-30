Ліквідація пожежі в Івано-Франківську: ДСНС завершили місію після вибуху

Рятувальні служби успішно знищили пожежу, що виникла на території під Івано-Франківськом. Пожежа сталася після вибуху нафтопроводу, повідомляє “Преса України” із посиланням на ДСНС України.
Державна служба надзвичайних ситуацій доповіла про завершення місії щодо ліквідації пожежі після вибуху під Івано-Франківськом. О 17:54 рятувальні групи змогли ліквідувати наслідки вибуху та витоку різних нафтопродуктів, які надалі спалахнули, створивши катастрофу.
Пригода сталася поряд із селом Стримба, вона знаходиться у Надвірнянському районі України.
ДСНС також надали дані про те, що внаслідок події постраждало щонайменше шестеро цивільних, серед них зафіксовані діти. Усіх успішно госпіталізували.
Раніше було зафіксовано пожежу в будівлі Червоного Хреста.