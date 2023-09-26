Масовий наплив мігрантів: Латвія розглядає закриття кордонів із Білоруссю та РФ

За умови того, що мігранти почнуть масовий наплив на Латвію, вона готова до закриття своїх кордонів. Кордонів, які проходять між нею та Білоруссю, а також Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Delfi.

Видавництво Delfi отримало інформацію про наміри Латвії щодо дій при напливі мігрантів. Якщо розпочнеться масовий наплив, який поставить ситуацію в Латвії під загрозу, кордони з Білоруссю та РФ будуть закриті.

Президент Латвії подякував Німеччині за те, що забезпечує Балтійський регіон своєю підтримкою. Також він подякував Берліну за допомогу в підтримці безпеки регіону.

Повідомляється, що є ризик гібридного характеру, що виходить від Російської Федерації та Білорусі. Тому Латвія дотримується обережної політики.

До цього Латвія не бачила прямої загрози.