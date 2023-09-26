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Середа, 27 Вересня

Масовий наплив мігрантів: Латвія розглядає закриття кордонів із Білоруссю та РФ

При напливі мігрантів Латвія готова закрити кордони з РФ та Білоруссю.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

За умови того, що мігранти почнуть масовий наплив на Латвію, вона готова до закриття своїх кордонів. Кордонів, які проходять між нею та Білоруссю, а також Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Delfi.

Видавництво Delfi отримало інформацію про наміри Латвії щодо дій при напливі мігрантів. Якщо розпочнеться масовий наплив, який поставить ситуацію в Латвії під загрозу, кордони з Білоруссю та РФ будуть закриті.

Президент Латвії подякував Німеччині за те, що забезпечує Балтійський регіон своєю підтримкою. Також він подякував Берліну за допомогу в підтримці безпеки регіону.

Повідомляється, що є ризик гібридного характеру, що виходить від Російської Федерації та Білорусі. Тому Латвія дотримується обережної політики.

До цього Латвія не бачила прямої загрози.

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