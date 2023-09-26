Колишній голова Верховного суду отримує шанс на свободу: Рішення ВАКС на його користь

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зменшення розміру застави, яка потрібна для Всеволода Князєва. Засуджений є колишнім головою Верховного суду, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу ВАКС.

Вищий антикорупційний суд переглянув рішення щодо розміру застави за колишнього лідера Верховного суду. Зазначається, що це сталося завдяки тому, що Апеляційна палата ВАКС прийняла на розгляд скаргу, подану з боку захисту обвинуваченого. Скарга полягала у продовженні арешту Всеволода Князєва з можливістю застави, розмір якої дорівнює 55 мільйонам гривень.

Колегія суддів після розгляду скарги із боку захисту частково задовольнила скаргу. Після її розгляду загальна сума необхідної застави снилась до 45 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше “антикорупційним судом” прикривалися шахраї.