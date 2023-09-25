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Вівторок, 26 Вересня

Олігарх під судом: Коломойський сподівається на апеляцію

Олігарха української держави доставлено до апеляційного Києва.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Олігарха української держави доставлено до апеляційного суду столиці України. Наразі там проводиться засідання щодо апеляції, повідомляє “Преса України“.

Українського олігарха Ігоря Коломойського потрапили під суд, і доставили до апеляційного суду з надією на зміну вироку. Там уже йде розгляд скарги на обраний судом покарання для олігарха.

Раніше йому призначили позбавлення волі із внесенням застави у 510 мільйонів гривень. Це сталося після легалізації понад півмільйона гривень ПриватБанку.

Після того, як вирок було винесено, Коломойський подав апеляцію про зміну в міру покарання щодо нього.

Його апеляція наразі розглядається у відповідному суді у столиці України.

Також Коломойський готувався заплатити ПриватБанку 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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