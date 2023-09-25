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Вівторок, 26 Вересня

Абрамси в Україні: постачання відбулося набагато раніше терміну

Першу партію танків американської моделі Абрамс вже доставили на територію України.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Першу партію танків американської моделі Абрамс вже доставили на територію української держави. Експорт в Україну відбувся 23 вересня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на The New York Times.

The New York Times поділилися інформацією щодо експорту танків Абрамс Збройним Силам України. Вони прибули на кілька місяців раніше обумовленого між політиками та міністрами оборони терміну. Їх використовуватимуть для контрнаступу з боку українських військовослужбовців.

Також видання повідомляє про те, що решта одиниць танків буде направлена на територію української держави в найближчі місяці.

Ймовірно, що може статися таке ж зрушення в датах, як із нинішньою партією американського важкого озброєння.

Абрамси раніше вже готували до постачання в Україну.

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