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Вівторок, 26 Вересня

Трагедія у Херсоні: Жертви внаслідок атаки Російської Федерації

Окупанти Російської Федерації продовжують атакувати українську державу.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Окупанти Російської Федерації продовжують атакувати українську державу. Під атаку потрапив Херсон, повідомляє “Преса України “з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про нову атаку по місту. Інформація, надана ОВА, каже, що в результаті обстрілу є жертва. Постраждала одна місцева цивільна людина.

“Постраждала жінка віком 41 рік. Вона отримала рани осколкового типу спини. Стан зафіксований як легкий, медичні фахівці надали їй допомогу прямо на місці події”, – додали у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Трохи пізніше було зафіксовано ще двох постраждалих, яким так само фахівці надали медичну допомогу.

Херсонська область не вперше потрапляє під атаку.

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