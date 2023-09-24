Польща підтримує Україну: коридори для експорту зерна залишаються відкритими

Польська держава підготувала коридори транзитного спрямування для того, щоб Україна могла з їхньою допомогою експортувати зерно свого виробництва. Проте Варшава залишає чинність заборони на експорт, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяви президента Польщі.

Незважаючи на заборону на імпорт українського зерна, що триває в Польщі, Варшава прийняла рішення залишити транзитний коридор, щоб підтримати Україну. Він допоможе не сильно змінювати маршрути експорту зерна, щоб не ускладнювати логістичну ринкову систему.

Дуда вважає, що це рішення є найправильнішим у ситуації розходження думки Польщі та Європейської комісії з приводу українського зерна. Він також додав, що транзит має бути якомога більше.

Нагадаємо, що Польща не підтримала скасування ембарго українського зерна.