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Вівторок, 26 Вересня

Антидронова операція: прикордонник знешкодив дрон із вибухівкою

У Херсонській області прикордонник знешкодив дрони ЗС РФ із вибухівкою.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території Херсонської області прикордонник провів процедуру знешкодження дрону, який ЗС РФ начинила вибухівку. Для цього прикордонний службовець використав антидронову гармату, повідомляє “Преса України” з посиланням на Держприкордонслужбу.

“Беспілотний літальний апарат, начинений вибуховими речовинами знешкоджений успішно. Заземлений. Мета була помічена, перебуваючи на висоті 50 метрів над землею, прикордонний службовець використовував для заземлення техніки антидронову рушницю і з її допомогою знешкодив загрозу”, – пише Держприкордонслужба.

Також зазначається, що це вже 4 одиниця дронів, які вдалося заземлити за минулий тиждень. Всі дрони, які вдалося знешкодити, були начинені вибуховими речовинами різного виду.

Раніше вже повідомлялося про боротьбу прикордонників із дронами.

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