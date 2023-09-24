Антидронова операція: прикордонник знешкодив дрон із вибухівкою

На території Херсонської області прикордонник провів процедуру знешкодження дрону, який ЗС РФ начинила вибухівку. Для цього прикордонний службовець використав антидронову гармату, повідомляє “Преса України” з посиланням на Держприкордонслужбу.

“Беспілотний літальний апарат, начинений вибуховими речовинами знешкоджений успішно. Заземлений. Мета була помічена, перебуваючи на висоті 50 метрів над землею, прикордонний службовець використовував для заземлення техніки антидронову рушницю і з її допомогою знешкодив загрозу”, – пише Держприкордонслужба.

Також зазначається, що це вже 4 одиниця дронів, які вдалося заземлити за минулий тиждень. Всі дрони, які вдалося знешкодити, були начинені вибуховими речовинами різного виду.

Раніше вже повідомлялося про боротьбу прикордонників із дронами.