Україна готує свої F-16 до сучасних бойових викликів

Винищувачі американського зразка моделі F-16 надійдуть на озброєння української армії. Крім цього, зразки, що передаються, повинні будуть до цього пройти процес модифікації, повідомляє “Преса України”.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ зробив заяву щодо американських винищувачів. Він заявляє, що українська армія на даний момент не має можливостей для одночасного захисту та контратаки. Тому українські пілоти отримують багато завдань, щоб “вичавити” зі старого зразка військової техніки все можливе. Тому Гнат акцентував увагу на тому, що F-16 мають пройти модифікацію, щоб вони могли конкурувати з російськими Су-35 і Су-30.

Він підкреслив, що на даний момент техніка, що надається українській армії, не здатна на це.

Раніше Україні допомагала Чехія з F-16.