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Неділя, 17 Вересня

Скандал навколо Туреччини: Ердоган готовий відмовитись від Євросоюзу

Ердоган зробив різку заяву про Євросоюз.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер турецької держави Ердоган зробив заяву. Він каже, що “може розлучитися” з Євросоюзом за необхідності до цієї дії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Ердоган дав інтерв’ю кореспондентові компанії Reuters, у якому висловив свою позицію щодо рішучих дій із Європейським Союзом. Він відреагував на те, що Європейський парламент написав у доповіді про Туреччину.

“Євросоюз активно рухається і, як бачу, прагне створити дистанцію між собою та Туреччиною. Ми вже оцінюємо ситуацію з урахуванням останніх подій. Після оцінок, які вже поставлені, ми маємо можливість різних результатів. Ми можемо піти з Європейського Союзу якщо на то буде потреба.”, – сказав лідер Туреччини.

Раніше Ердоган також погрожував Греції.

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