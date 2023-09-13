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Середа, 13 Вересня

Збройні сумніви: Проблеми Російської Федерації опинилися на світі

ГУР озвучило причину, чому лідер Північної Кореї вирушив до РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Головне управління розвідкою озвучило причину, чому лідер Північної Кореї вирушив до Російської Федерації. Вони підтверджують здогади про те, що це показник проблем у російській армії, повідомляє “Преса України“.

ГУР видобули інформацію про проведення зустрічі між Володимиром Путіним та Кім Чен Ыном. Розвідники повідомляють, що Російська Федерація звернулася до Корейської Народної Демократичної Республіки через проблеми з озброєнням. Рання інформація про проблеми з постачанням бойових запасів ЗС РФ підтвердилася.

“Хоча ми бачимо, що у РФ проблеми не тільки з постачанням бойових припасів. Якщо Путін звернувся до Північної Кореї, то це показник того, що вся військова міць Росії має великі проблеми останнім часом”, – заявив Андрій Юсов.

Юсов раніше висловлювався щодо вибухів у Москві.

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