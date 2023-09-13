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Середа, 13 Вересня

Посилення контролю: Російські військові посилюють репресії в Токмаку

Російські військовослужбовці посилили свої процедури перевірки цивільних осіб у Токмаку.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російські військовослужбовці посилили свої процедури перевірки цивільних осіб у Токмаку. На Запоріжжі російські військові через ситуацію на фронті посилили процедури обшуків, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

“Російські окупаційні сили продовжують посилення своїх репресій проти цивільних осіб України. На тимчасово окупованих територіях нашої держави”, – повідомив ЦНС.

Зазначається також, що на території Токмака російські військові посилили процедури фільтраційних заходів. Причиною посилення стала актуальна ситуація на лінії бойового зіткнення проти Збройних Сил України.

Кількість патрулів та зупинок на блок-постах різко підвищилася, крім цього почалися перевірки паспортів, телефонів та причини руху.

На кордонах Європейського Союзу також запроваджується перевірка.

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