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Вівторок, 12 Вересня

Шлях до легального життя: Українці досліджують мапу резидента Європейського Союзу

Українські біженці вивчають нові можливості.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Деякі громадяни української держави були змушені опинитися поза межами України. Вони цікавляться можливостями отримати від Європейського Союзу дозвіл на постійне перебування на території ЄС, повідомляє “Преса України“.

Карта резидента Європейського Союзу дозволяє користувачеві отримати право на проживання на територію польської держави, а також спрощує процедуру отримання права на проживання в країнах Європейського Союзу на довгостроковій перспективі.

Також вона допомагає отримувати дохід на легальній підставі за останні 3 роки в Польщі, наявність медичного страхування. Також користувач отримує сертифікат про знання державної мови Польщі не нижче В1 рівня.

Британія вже поділилася засобами підтримки українських біженців.

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