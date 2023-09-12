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Вівторок, 12 Вересня

Нова напруга: КНДР та РФ обговорюють угоду про продаж зброї, викликаючи занепокоєння світу

КНДР має відмовитися від постачання продажу озброєння РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Корейська Національна Демократична Республіка повинна відмовитися від постачання продажу озброєння Російської Федерації. Про реалізацію цієї купівлі-продажу вибач Кремль, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Видавництво CNN повідомило, що очікується від візиту корейського лідера Кім Чен Ына в Російську Федерацію. Він обговорюватиме з Володимиром Путіним питання продажу корейського ворожіння на користь Збройних Сил Російської Федерації.

“Ми закликаємо Північну Корею до того, щоб відмовитися від ідеї торгівлі зброєю з країною-агресором. КНДР має дотримуватися публічних зобов’язань, які вже взяті Пхеньяном, і не постачати озброєння російським військовослужбовцям”, – додала речник Ради національної безпеки США.

Раніше КНДР запускала ракети у відповідь на навчання США.

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