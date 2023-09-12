Актуально
Підписатися
Середа, 13 Вересня

Німецький імпорт нафти з Росії, незважаючи на санкції: Індія в ролі посередника

Німецька держава продовжує свій імпорт нафти Російської Федерації.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Німецька держава продовжує свій імпорт нафти Російської Федерації. Імпорт триває незважаючи на обмеження, створені санкціями. Як посередник виступає Індія, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Федеральне статистичне управління німецької держави повідомило, що Німеччина продовжує імпорт російської нафти. Більше того, актуальні числа імпорту російської нафти зросли.

Імпорт з індійської держави на територію Німеччини в основному складається з газойлів, які використовуються під час виробництва дизельного та пічного палива.

Для цього продукту Німеччина використовує необроблену нафту, яку отримує завдяки Російської Федерації та Індії. Сира нафта закуповується в Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Ціни на нафту у світі різко обвалилися.

Post Views: 19

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.