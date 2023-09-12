Німецький імпорт нафти з Росії, незважаючи на санкції: Індія в ролі посередника

Німецька держава продовжує свій імпорт нафти Російської Федерації. Імпорт триває незважаючи на обмеження, створені санкціями. Як посередник виступає Індія, повідомляє “Преса України” з посиланням на Spiegel.

Федеральне статистичне управління німецької держави повідомило, що Німеччина продовжує імпорт російської нафти. Більше того, актуальні числа імпорту російської нафти зросли.

Імпорт з індійської держави на територію Німеччини в основному складається з газойлів, які використовуються під час виробництва дизельного та пічного палива.

Для цього продукту Німеччина використовує необроблену нафту, яку отримує завдяки Російської Федерації та Індії. Сира нафта закуповується в Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Ціни на нафту у світі різко обвалилися.