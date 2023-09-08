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П’ятниця, 8 Вересня

Київ стверджує, що “вибори” Росії не змінять статусу окупованих регіонів

Україна висловила свою думку про майбутні "вибори" на тимчасово окупованих територіях.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Незаконні псевдовибори Російської Федерації на територіях, які були тимчасово окуповані збройними силами Росії, не мають наслідків у правовій сфері. Вони не призведуть до того, що статус тимчасово окупованих територій повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

МЗС України наголосили, що “вибори” Російської Федерації грубо порушують український суверенітет.

“Псевдовибори, які хоче проводити країна-агресор, Російська Федерація нікчемні. Вони не мають жодних наслідків у правовій сфері. Вони ніяк не зможуть призвести до зміни статусу українських земель, які тимчасово окупували Збройні Сили Російської Федерації”, – заявили в МЗС України.

Псевдовибори підтримуються місцевими “муніципалітетами”.

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