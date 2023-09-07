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П’ятниця, 8 Вересня

ЄС розкритикував Індію: Чому проект декларації щодо України викликав скептицизм

ЄС не сподобався проект, який представила Індія щодо України.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Європейському Союзу не сподобався проект, який представила Індія щодо України. Європейський Союз висловив скептицизм і сказав, що проект декларації має зазнати ретельного доопрацювання, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Видавництво CNN повідомило про реакцію Європейського Союзу на запропонований Індією проект декларації України.

“Формулювання, які зараз викладені потребують ретельного доопрацювання. Так як вони недостатні для Великої Сімки, Європейського Союзу та наших членів”, – заявив один з європейських чиновників.

Він додав, що процес обговорення даних формулювань був складним для всіх, хто брав у цьому участь. Цей проект має отримати підпис так само Великої Двадцятки.

Раніше Індія висловила підтримку Великої Двадцятки у питанні засудження військових злочинів ЗС РФ.

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