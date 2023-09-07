Безпілотник РФ впав на Румунію: НАТО вимагає відповіді від Москви

Союзники румунської держави, а також блоку НАТО “висловили свою солідарність”. Це сталося після падіння частин російського безпілотника на території Румунії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Видавництво The Guardian повідомило про різку зміну вектора політики у Румунії. Після того, як частини безпілотного літального апарату Російської Федерації впали на її територію, Румунія та НАТО висловили солідарність.

“Румунська влада вже підтвердила те, що уламки можливо належать Збройним Силам Російської Федерації. Вони були знайдені на землі Румунії, неподалік кордону з українською державою”, – заявив Ділан Уайт.

Також повідомляється, що румунська влада на даний момент проводить розслідування цього інциденту, попередньо проінформувавши союзників з блоку НАТО.

Події із збитим БПЛА вже обговорював Анатолій Антонов.