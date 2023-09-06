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Четвер, 7 Вересня

Кінець фінансування: Внутрішні мігранти України під прицілом перевірок

Міністерство реінтеграції припинило фінансування деяких внутрішніх біженців.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Фактичні місця проживання всередині переміщених осіб України почали перевірятися Національною соціальною сервісною службою. Під перевірку потрапляють особи, які одержують фінансування від української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції розповіли про те, що Дар’я Марчак після початку перевірок внутрішньопереміщених осіб припинила фінансування з боку держави. До цього матеріальна підтримка внутрішнім мігрантам складала суму 130 тисяч гривень.

Опубліковані критерії, за якими може проводиться дана перевірка фактичного місця проживання.

Це інформація про реєстрацію конкретних осіб як переміщених усередині держави. Отримання повідомлення від органів державної влади. Результати верифікації.

Перевірки почали проводити також українські військові.

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