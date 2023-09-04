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Четвер, 7 Вересня

Збиття над Азовським морем: Ка-52 зазнав аварії, екіпаж врятовано

Бойовий гелікоптер Російської Федерації моделі Ка-52 зазнав аварії.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Бойовий гелікоптер Російської Федерації моделі Ка-52 зазнав аварії. Це сталося в Азовському морі 1 вересня 2023, повідомляє “Преса України” з посиланням на Baza.

Телеграм-канал Baza повідомив про катастрофу одного з російських бойових гелікоптерів. Ка-52 зазнав аварії вранці 1 вересня над Азовським морем. Його відстань до берегової лінії складала 1,5 км.

Попередні версії причини аварії авіатехніки говорять про те, що Ка-52 впав через складні метеоумови під час польоту. У районі аварії раніше фіксувався сильний туман, що міг погіршити зір пілота транспорту.

Також повідомляється, що на борту Ка-52 знаходився екіпаж розміром у 2 особи. Їх успішно вдалося евакуювати. Рятувальна операція завершилась успішно.

На Донецькому напрямку також зазнав аварії російський вертоліт.

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