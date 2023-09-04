Що приховують російські військові в Луганській області

Представники Збройних Сил Російської Федерації ставлять на облік мешканців тимчасово окупованої частини Луганської області. Облік ставиться під час псевдоголосування, повідомляє “Преса України” із посиланням на Луганську ОВА.

Луганська обласна військова адміністрація надала інформацію про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Військкомати “ЛНР” отримали вказівку від вищих органів влади. Вони мають прискорити набір у примусовій мобілізації місцевих мешканців тимчасово окупованої території.

Для цього військові комісаріати перевірятимуть наявність військового обліку у мешканців, які беруть участь у голосуванні, яке проводиться протягом 10 діб.

Луганська обласна військова адміністрація описала ситуацію як конкуренцію між адміністрацією голосування та військкоматами. Так як одним треба нарощувати явку, а іншим заклик.

Раніше розкривали цілі мобілізації у РФ.