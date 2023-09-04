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Четвер, 7 Вересня

Російський МіГ-31К викликає паніку: Повітряна тривога охопила Україну

По всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

По всій території української держави було оголошено повітряну тривогу. Її викликав зліт одного із літаків Російської Федерації моделі МіГ-31К, повідомляє “Преса України” з посиланням на карту тривог.

Повітряні сили підняли повітряну тривогу на всій території української держави.

Військові зафіксували зліт російського МіГ-31К, що спровокувало реакцію у вигляді повномасштабної повітряної тривоги по всій території України.

Також надійшли дані про те, що вночі Збройні Сили Російської Федерації провели обстріл України. Для цього використовувалися кілька хвиль безпілотників моделі “Шахед”. Складські та виробничі будівлі постраждали внаслідок дій російських військових сил. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 17 одиниць БПЛА.

У Південному регіоні Криму так само було чути тривогу.

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