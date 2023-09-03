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Неділя, 3 Вересня

Трагедия в столице: 20 детей отравились в киевских детсадах

У столиці України стався спалах отруєнь у дитячих садках.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

У столиці української держави стався спалах отруєнь у дитячих садках. У садках отруїлося практично 20 дітей, підозрюється що причина у кейтеринговій компанії, повідомляє “Преса України” з посиланням на МОЗ України.

Надійшла інформація про те, що в київських дитячих садках з першого вересня отруїлося практично 20 дітей. Точна кількість склала 18, віковим діапазоном 2-6 років.

Діти, що отруїлися, раніше 30 серпня вживали в їжу продукти доставлені за допомогою кейтерингової компанії. Через це компанія стала головним підозрюваним у питанні про отруєння дітей у київських дитячих садках.

На даний момент 17 дітей проходять лікування у стаціонарному режимі. 1 із цих дітей перебуває в інтенсивній терапії.

Спалах отруєнь також зафіксований на озерах України.

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