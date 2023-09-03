Масштабна операція: Європейські силовики розгромили наркокартель із Балкан

Правоохоронні органи бразильської держави, а також семи інших європейських країн провели операцію проти наркокартелю. Оперативники вступили в контакт із картелем, якого підозрюють у контрабанді кокаїну з території Південної Америки в ЄС, повідомляє “Преса України” з посиланням на поліцейське агентство.

Поліцейське агентство повідомило про те, що операція проведена європейськими правоохоронними органами пройшла успішно. Силовики Бразилії, Франції, Польщі, Іспанії, Словенії, Португалії та Франції змогли конфіскувати кокаїн та затримати підозрюваних.

У балканського наркокартелю конфіскували кокаїн загальним розміром приблизно три тонни наркотичної речовини. Ватажок картелю використовував зашифровані координати, щоб організовувати оборот заборонених речовин.

Також надійшла інформація про затримання наркоторговця.