Велике повернення: Україна відроджує виробництво мінометів для армії

Завод “Українська бронетехніка” знову розпочинає виробництво мінометів для української армії. Продукція буде різних калібрів, і Збройні Сили України отримали вже понад 600 одиниць мінометів, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу “Українська бронетехніка“.

Підприємство українського походження відновлює свою роботу та вже активно виробляє міномети, які переходять у користування українських захисників у війні проти Російської Федерації.

Зазначається, що виробництво пріоритетно проводяться на заводах релокованого типу. Це зроблено через успішне захоплення ЗС РФ деяких потужностей на сході України.

Так само підприємство зазначає, що в порівнянні з періодом до початку вторгнення Росії його потужності продовжують зростати. Він виконує замовлення як державного, так і волонтерського напряму.

Також українські збройні сили отримають підтримку від США щодо озброєння.