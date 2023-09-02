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Субота, 2 Вересня

Київ у боротьбі за мир: Як Кличко допоможе українським захисникам

Київ планує розширення допомоги ЗСУ на будівництво захисних споруд.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Столиця України планує розширення допомоги військовослужбовцям для будівництва захисних споруд. Також допомога стосуватиметься безпілотних літальних апаратів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Віталія Кличка.

Мер Києва заявив про подальші плани столиці щодо підтримки українських захисників на війні.

“Головні питання зараз полягають у підтримці наших військових. Наших захисників української держави. Ми повинні ухвалити всі зміни в бюджеті та програму розвитку соціально-економічної сфери. Ми виділимо 800 мільйонів гривень на те, щоб спорудити необхідні захисні споруди та задовольнити актуальні потреби українських бойовиків.” , – Заявив мер Києва.

Також Кличко заявив, що зміна військового бюджету допоможе в питанні безпілотників для ЗСУ.

Нагадаємо, що через списання бомбосховища стався скандал у Львові.

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