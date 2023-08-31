Закон і порядок: Підробка довідок про непридатність жорстко каратиметься

Надійшла інформація про те, що придбання довідок фальшивого формату про те, що призовник не придатний до ведення військової служби, є злочином. Правоохоронні органи перевірятимуть тисячі довідок, виданих військово-лікарськими комісіями. Періодом від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє “Преса України“.

Українські правоохоронці будуть змушені перевіряти всі довідки з початку повномасштабного вторгнення. Оскільки питання підроблення довідок про непридатність зараз стоїть дуже гостро по всій Україні.

“Нам уже відомо безліч випадків підроблення довідок про непридатність. Це злочин, який карається. Тому нам доведеться провести ретельну перевірку понад тисячу довідок військово-лікарських комісій”, – сказав представник президента України.

Також планується перехід на цифрову версію ТЦК.