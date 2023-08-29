Україна готує сюрприз: Вітчизняна зброя на гребені хвилі виробництва

Чинний лідер української держави повідомив про те, що Україна переводить на максимально можливі обороти виробництво озброєння. Це стосується вітчизняних зразків озброєння, повідомляє “Преса України“.

Володимир Зеленський поділився інформацією щодо планів на українську оборонну промисловість. Український президент запевняє, що держава перейде на активне виробництво вітчизняної зброї за підсумками окремої тематичної наради. У ньому брали участь Мінстратегпром, Укроборонпром, а також керівники виробництв вітчизняного зразка.

“Гармати, які виготовлені в українській державі. Бойові снаряди, які зроблені так само у нас. Дрони, ракети, техніка броньована. Ми максимально збільшуємо всю можливу потужність виробництва”, – заявив Зеленський.

Україна отримує озброєння також завдяки тиску США на адміністрацію Білого дому.