Папа Римський турбує Росію: Слова про спадщину та духовні скріпи

Папа Римський Франциск звернувся до представників Російської Федерації серед цивільних осіб. Він закликав росіян до того, щоб вони не відмовлялися від імперської спадщини, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України.

Олег Ніколенко повідомив про те, що Папа Римський звернувся до населення країни-агресора із закликом.

“Ніколи не забувайте про спадщину, яка лежить на ваших плечах. Ви — нащадки Великої Росії. Ніколи не відмовляйтеся від своєї спадщини. Крокуйте з цим і далі своїм життєвим шляхом. Дякую вам.”, — заявив Франциск.

Ніколенко заявив, що це є звичайною пропагандою імперської сфери. Вона звертається до “духовним скріп” і “потреби” Росії в “порятунку”.

Папа Римський уже висловлював підтримку українській державі.