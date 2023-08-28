Вибухи в Донецьку: Очевидці говорять про звуки артилерійських снарядів

Увечері 27 серпня 2023 року на території околиць Донецька пролунали вибухи. Очевидці стверджують, що це була серія вибухів, повідомляє “Преса України“.

Кореспондент стверджує, що донецькі жителі повідомили про серію вибухів, які сталися ввечері 27 серпня на тимчасово окупованих територіях. Вони це описали як “звуки інтенсивних бойових дій”.

“Звучать вибухи, здається, це звуки від вибухів бойових снарядів артилерійського типу”, – каже один із мешканців тимчасово окупованої території Донецька.

Телеграм-канали місцевої сфери також повідомляють про те, що вибухи чути і в Київському районі міста.

Цілком ймовірно, що ці звуки викликає артилерія, яка намагається перешкодити українським військовим просуватися вперед.

Вибухи фіксувалися також на території Криму.