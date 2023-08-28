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Четвер, 31 Серпня

Українські війська контрнаступають: Токмак у фокусі бойових дій

Наступальні дії з боку ЗСУ поступово просуваються вперед.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Наступальні дії з боку Збройних Сил України поступово просуваються вперед. Українські військовослужбовці наближаються до території тимчасово окупованого Токмака, проте темп може бути уповільнений обставинами, повідомляє “Преса України“.

Олексій Гетьман поділився інформацією про те, що українські військовослужбовці продовжують просуватися на полі бойового зіткнення у бік Токмака. Проте з двох сторін оборона Російської армії посилилася, що не дозволяє підвищувати темп українським солдатам. Ймовірно, активний спротив ЗС РФ може й уповільнити солдатів ЗСУ.

Олексій Гетьман упевнений, що російська армія продовжує бути серйозною перешкодою, але запевняє, що їй не вдасться повністю зупинити ЗСУ.

ЗСУ вже звільнили від російського впливу 37 квадратних кілометрів землі.

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