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Четвер, 31 Серпня

Напруга не сходить: Після смерті лідера ‘Вагнера’ Європа залишається на межі

Смерть лідера "Вагнера" не стала причиною для того, щоб оголошувати безпеку в ЄС.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Смерть лідера “Вагнера” не стала причиною того, щоб оголошувати безпеку в Європейському Союзі. Ситуація у Європі залишається напруженою, повідомляє “Преса України“.

Генерал Вальдемарас Рупшис відповів на питання щодо безпеки в Європейському Союзі після вбивства лідера приватної військової компанії “Вагнера”. Відповідаючи він зауважив, що ситуація в Європі поки не зміниться, і продовжуватиме залишатися напруженою.

“На території української держави досі ведеться війна. Інтенсивні військові дії, і видно, що це затягнеться”, – зауважив генерал.

Також він додав, що Литва має не дивитися на напруженість і продовжувати розвиватися у своїх можливостях до стримування країни-агресора.

Так само небезпекою може стати те, що “Вагнер” отримав нове джерело фінансування.

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