Дозвіл на контратаку: Україна отримала підтримку своїх партнерів

Україні дозволили знищувати все, що належить Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Дозвіл підтримує ради країн-партнерів, повідомляє “Преса України“.

“Сьогодні низка країн уже прийшла до консенсусу з цього питання. Консенсус має статус абсолютного. Ми можемо знищувати все, що належить країні-агресору на тимчасово окупованих територіях нашої держави”, – заявив Михайло Подоляк.

Також політик заявив про те, що кількість невідомих безпілотних літальних апаратів, які вдається засікти постійно зростає.

“Якщо говорити про Росію, то там досі БПЛА. Зафіксуємо позицію – ці безпілотники не встановленої природи. Безперечно, їхня кількість продовжує наростати з кожним днем”, – завершив Подоляк.

Говорячи про війну Подоляк вже казав, що думка важливіша за платформу.