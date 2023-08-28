Актуально
Підписатися
Четвер, 31 Серпня

Дозвіл на контратаку: Україна отримала підтримку своїх партнерів

Україні дозволили знищувати все, що належить РФ, на тимчасово окупованих територіях.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Україні дозволили знищувати все, що належить Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Дозвіл підтримує ради країн-партнерів, повідомляє “Преса України“.

“Сьогодні низка країн уже прийшла до консенсусу з цього питання. Консенсус має статус абсолютного. Ми можемо знищувати все, що належить країні-агресору на тимчасово окупованих територіях нашої держави”, – заявив Михайло Подоляк.

Також політик заявив про те, що кількість невідомих безпілотних літальних апаратів, які вдається засікти постійно зростає.

“Якщо говорити про Росію, то там досі БПЛА. Зафіксуємо позицію – ці безпілотники не встановленої природи. Безперечно, їхня кількість продовжує наростати з кожним днем”, – завершив Подоляк.

Говорячи про війну Подоляк вже казав, що думка важливіша за платформу.

Post Views: 67

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.