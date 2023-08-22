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Середа, 23 Серпня

Захист на передовий: Україна запроваджує заходи підтримки для військових

У Верховній раді зареєстрували новий законопроект, націлений на посилення соціального захисту.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

У Верховній раді зареєстрували новий законопроект, націлений на посилення захисту у соціальній сфері. Він стосується захисту військовослужбовців, а також інших низку силових структур, у тому числі поліцейських, повідомляє “Преса України” з посиланням на проект №9638.

Велика група депутатів Верховної Ради зареєструвала захисний законопроект для військовослужбовців української держави. Він має на увазі, що підзахисні можуть зберігати своє грошове забезпечення. Це стосується начальницького, а також рядового складу служби цивільного захисту, які потрапили до полону.

Це поширюється на тих, хто зник безвісти. Проте законопроект не захищає тих, хто здався в полон самовільно, або ж залишив місця ведення своєї служби.

Раніше Верховна Рада робила крок до прозорості в Україні.

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